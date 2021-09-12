奧運期間警察廳將JAXA技術用於空中警備

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【共同社9月12日電】日本警察廳近日透露稱，東京奧運會和殘奧會期間防範飛機恐襲的警備中，利用了宇宙航空研究開發機構（JAXA）開發的運航管理系統。也是由於2001年美國“9.11”恐怖襲擊中曾有民用飛機被利用，奧運期間監視了是否有可疑飛機進入在比賽場館上空等處設定的飛行限制空域。 據警察廳等透露，該系統的機制是，在允許於限飛空域飛行的機體上安裝可與衛星通信的終端，從而把握飛機的位置並在屏幕上確認是否按照計劃移動。系統還具有共享國土交通省和自衛隊管制雷達信息的功能，若在限飛空域附近探測到未安裝終端的飛機，則視其為可疑飛機。 此前一直採用雷達把握飛機位置，但不能立即判斷是否為獲得許可的飛機，必須詢問相關機構。 該系統曾在2019年二十國集團（G20）大阪峰會和天皇即位儀式上試運用，此次則正式採用。奧運期間警察和新聞媒體的直升機等很多飛機飛行，警察廳設置了監視飛機的空域管制所，與JAXA等負責警戒。 據稱多次在限飛空域附近發現飛機，提醒飛行員防止進入。 警察廳幹部表示：“可盡快判斷是否為可疑飛機，（該系統）很有用。希望還能用於無人機的警戒警備。”（完）