各大車企紛紛為電動汽車打造特色聲音

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【共同社9月12日電】大型車企十分重視電動汽車（EV）及混合動力車（HV）的聲音打造。使用電動機的電動汽車較發動機汽車更為安靜，司機的意識容易集中於車內的聲音。為了追求代替發動機聲的電動汽車特有聲音，車企出現了與遊戲公司和電影配樂作曲家共同開發的動向。 日產汽車與萬代南夢宮研究所（東京）開發了忘繫安全帶和車門未關嚴等時的提示音，從去年12月發售的主力車“NOTE”開始依次用於新車型。據稱這是與眾不同的合作，發揮了切實傳遞情況變化和所需信息的遊戲行業打造聲音的智慧。 日產內外裝技術開發部的鈴木廣行就新型“NOTE”表示：“提供符合時代的聲音使汽車本身具有了現代感。” 發動機啟動和加速時的聲音是汽車的魅力之一。在去碳化導致汽油車市場縮小的情況下，今後電動汽車的聲音將凸顯製造商的個性。德國寶馬公司委託為《加勒比海盜》等電影配樂的作曲家漢斯·季默打造適合EV的聲音。在日本，今年秋季以後交付的運動型多功能車（SUV）新款EV“iX”上將搭載。 去年12月全面升級的豐田汽車燃料電池車（FCV）“MIRAI”可發出類似加速感的聲音。據稱為了使司機能憑直覺把握車輛的狀態，將通過聲音傳達汽車對於加速器和剎車操作的反應。（完）