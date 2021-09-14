丹麥風電巨頭維斯塔斯擬在長崎建工廠

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【共同社9月14日電】13日獲悉，世界大型風力發電企業、丹麥的“維斯塔斯”考慮在日本長崎縣建設海上風力發電設備的製造工廠。為實現去碳化社會，日本政府把海上風力發電定位為擴大可再生能源的關鍵。期待該公司的長崎據點在構築相關製造業國內供應鏈方面發揮核心作用，擬支持該項目。投資規模等不明。 維斯塔斯考慮建設的是安裝在風車塔上名為“機艙”的基幹設備組裝廠。機艙內有主軸及發電機等重要零部件。 據分析可能是因為長崎縣集中了造船相關產業，擁有很多掌握著可轉用技術的人才以及基礎設施。 海上風力發電設備由幾萬個零部件構成，像汽車產業一樣涉及廣泛領域。包括風車維護等在內對相關產業有很大的輻射效應，有望提升地方經濟的活力。 然而國內大型企業退出風力發電設備的製造，國內零部件供應鏈的構建成為課題。據悉國際性的海上風車廠家包括維斯塔斯在內只有歐美三家企業，為了扶植該產業，韓國及台灣也欲積極引進。 政府作為支援國內生產據點建設的對象項目之一，決定了對維斯塔斯的日本法人發放補貼，但沒有公佈決定的金額。此外政府還決定對海上風車葉片及基礎部分的製造企業發放補貼，大力扶植該產業。 三菱重工業公司截至去年12月向維斯塔斯出資2.5%，並派出了高層。（完）