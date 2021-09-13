話題：無反光相機在奧運顯身手 靜音性受好評

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【共同社9月13日電】

在東京奧運會和帕運會上，捕捉運動員瞬間的相機陣容發生了巨大變化。內部沒有鏡片對鏡頭捕捉的景色進行反射的「無反相機」大顯身手。有鏡片的傳統單反相機會發出快門音，但無反相機的特點是不發出聲音的靜音性，因不妨礙集中精力比賽的運動員而廣受攝影師的好評。各廠商借此良機，在面向普通用戶的市場也致力於銷售無反相機。

在全球進行電視播放的奧運會和帕運會也是相機的展示會。各廠商為了讓更多攝影師使用配合大賽而開發的頂級機型，展開激烈競爭。

本屆大賽上象徵了無反相機高人氣的，是向攝影師出借和修理器材的場館內的一角。幾乎全部相機產品都是無反相機的索尼，與佳能和尼康兩強交織在一起，首次在奧運會上推出了專用展區。

採訪大賽的某攝影師說：「場館內的無反相機之多令人驚訝。」該人回憶依靠聲音競技的全盲運動員也參賽的帕運會稱：「相比奧運會，使用無反相機的攝影師更多。」

各廠商結束了在東京奧運會和帕運會的比拼後，把戰鬥舞台轉至面向普通用戶的市場。領先的索尼加緊改良「α系列」。佳能近期將推出在奧運會上向攝影師提供樣機並受到好評的「EOS R3」。尼康將在年內發售高功能機型「Z9」。富士膠片9月29日將發售內置大型傳感器的「GFX50S2」。（完）