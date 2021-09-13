詳訊：日本逾50%人口完成2劑新冠疫苗接種

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【共同社9月13日電】日本政府13日發佈的統計結果顯示，50.9%的人口完成了2劑新冠疫苗接種。63.0%的人口完成了1劑接種，與美國基本持平。政府表示到本月底，完成2劑接種的人將超過60%，與歐洲持平。政府力爭在給有意願者接種疫苗工作結束的11月左右，放寬行動限制。在此之前改善地區差異、提高年輕人的接種率是兼顧防疫對策和經濟的關鍵。 日本國內啟動疫苗接種至今約7個月。雖然受審查耗時較多、供給不足的影響，與歐美相比曾明顯滯後，但通過職場接種和設置大規模接種會場等迅速追趕上來。官房長官加藤勝信在13日的記者會上稱：“這是與地方政府、醫務人員攜手緊密合作採取舉措的成果。” 政府的統計顯示，累計接種了1.4431億劑。完成1劑接種的有7983萬人，佔總人口的63.0%；完成2劑接種的有6447萬人，佔50.9%。65歲以上人群的第2劑接種率為88.0%，達到了較高水平。另一方面，接種開始時間較晚的64歲以下人群僅有27.6%。 從各都道府縣來看，第2劑接種率較高的是山口61.8%、和歌山58.9%、熊本58.9%；相反，接種率較低的依次是沖繩42.7%、栃木43.6%、埼玉44.0%。 美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，美國截至12日的第1劑接種率為63.1%，第2劑為53.8%。據英國牛津大學研究人員等運營的“Our World in Data”介紹，歐洲截至11日，英國有64%、...