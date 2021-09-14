日本百歲以上老人逾8.6萬人 男性首超萬人

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【共同社9月14日電】在日本迎來“敬老日”（今年為20日）前，厚生勞動省14日公佈數據，全國100歲以上老年人達到迄今最多的86510人，較去年增加6060人，連續51年增加。其中女性佔總體的88.4%，男性首次突破1萬人。 據厚勞省稱，男性較去年增加585人至10060人，女性增加5475人至76450人。厚勞省基於截至1日的居民基本登記冊，對《老人福祉法》規定為“老人日”的9月15日時年齡為100歲以上的老年人人數進行了統計。 2021年度內達到100歲或即將達到100歲的有43633人，較上年度增加1831人。 最高齡女性是被吉尼斯世界紀錄公司認定為男女合計起來“在世的世界最高齡者”的福岡市田中カ子（Kane）。她出生於1903年，今年118歲。最高齡男性是奈良市的上田幹藏，生於1910年，今年111歲。 每10萬人口中100歲以上老人有68.54人。從都道府縣來看，島根縣以134.75人連續9年居首，高知縣和鹿兒島縣分別以126.29人和118.74人緊隨其後。 100歲以上老人在調查開始的1963年有153人。1981年超過1000人，1998年超過了1萬人，去年首次突破8萬人。醫療進步等被視為原因。 厚勞省今年7月公佈的數據顯示，2020年日本人平均壽命女性為87.74歲，男性為81.64歲，均創新高。（完）