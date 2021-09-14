獨家：巴米揚遺址佛頭在塔利班攻佔當地時被盜

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【共同社伊斯蘭堡9月14日電】日前獲悉，在聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的阿富汗中部巴米揚遺址，參與保存修復的法國團隊收納倉庫中的佛像頭部等出土文物被盜。據分析，可能有人趁伊斯蘭主義組織塔利班攻佔巴米揚時的混亂，掠奪了文物。日本團隊的倉庫也遭到翻找，但尚未確認是否有損失。 當地居民和日本團隊相關人員透露了上述消息。塔利班在舊政權時代的2001年根據伊斯蘭教極端解釋，以佛像屬於偶像崇拜為由炸毀了巴米揚遺址的東西大佛。法國團隊的倉庫收藏了從東大佛附近出土的珍貴文物。 據當地男性稱，曾接到兜售可能是被盜佛頭、硬幣和佛經等文物的電話。智能手機收到的佛頭圖像中附有法國團隊標註的編號。 該男性此前協助外籍專家參與遺址的修復。電話裡的聲音為年輕女子，以10萬美元出售共25件文物，並表示如果不買就帶到鄰國巴基斯坦去。 塔利班8月上半月攻佔巴米揚。UNESCO將巴米揚遺址指定為存亡堪憂的“瀕危遺產”。 據日本團隊參與遺址修復的筑波大學副教授谷口陽子稱，日本團隊的收納倉庫內保管著留有顏色的壁畫片和修復所需的工具。本月上旬接受法國團隊的聯繫，得知鎖被破壞，裝有壁畫片的箱子被人翻倒。其中還包括以7世紀中葉油畫技法繪製的珍貴壁畫片。（完）