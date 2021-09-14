日本警方8月處理感染新冠遺體250具 創單月新高

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【共同社9月14日電】13日採訪日本警察廳獲悉，全國警察8月處理的遺體中，確認到29個都道府縣的250人感染了新冠病毒，創單月新高。傳染性較強的德爾塔毒株等帶來的第五波疫情導致病床緊張，居家療養者激增可能產生影響。去年3月起累計達到817人。 據警察廳透露，男性有184人，女性有66人。從年齡層來看，10多歲1人，20多歲5人，30多歲23人，40多歲34人，最多的50多歲達74人，60多歲40人，70多歲41人，80多歲28人，90多歲4人。 被發現在家中、老年人設施和住宿設施等處病情惡化而死亡的有218人，在外出目的地死亡的有32人。生前確診感染的為132人，死後確診的為118人。有158人的死因被判斷為新冠。 從都道府縣來看，最多的東京達112人，埼玉23人，神奈川22人，大阪20人，千葉19人，愛知7人，兵庫6人，沖繩5人，靜岡4人，北海道、茨城、京都各3人，宮城、福島、栃木、三重、熊本、大分各2人，青森、富山、石川、山梨、長野、岐阜、滋賀、奈良、岡山、廣島、福岡各1人。（完）