日本第五波新冠疫情中2成死者為在職人群

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【共同社9月15日電】據日本厚生勞動省統計顯示，“第五波”新冠疫情中感染病毒死亡的人中，59歲以下人群的比例為20.6%，與啟動疫苗接種的2月之前的3.8%相比達到5倍以上。39歲以下死亡29人，僅第五波就占到同年齡段累計死亡數63人的近一半。 據分析，接種過疫苗的老年人死亡人數減少，另一方面因傳染性強的德爾塔毒株流行，在職人群感染大幅增加，年齡分佈已經發生變化。專家認為也應早日推進對在職人群的接種工作。 據厚勞省的統計顯示，到啟動疫苗接種的2月上旬前，掌握的性別和年齡等信息明確的5295名死者中，96.2%為60歲以上人群。最多的是80多歲，占到40.8%。 進入第五波疫情的7月中旬至9月上旬期間，共有860人死亡。年齡分佈出現變化，60歲以上比例減少至約79.4%等。29歲以下為1.2%（10人），30多歲為2.2%（19人），40多歲5.6%（48人），50多歲11.6%（100人）。 東邦大學傳染病學教授館田一博表示：“40至50多歲人群重症化和死亡比例變得明顯，這無疑是疫苗的效果。” 厚勞省的估算顯示，今年7至8月65歲以上人群死亡數因疫苗接種可能至少減少了約8400人。 據另外的分析顯示，6月掌握的65歲以上感染者中，未接種疫苗者的死亡率為4.31%，而完成2劑接種的人則為0.89%。 對迄今為止所有死亡者人數按性別來比較發現，男性是女性的1.4倍，40至50多歲人群則...