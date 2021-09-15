焦點：29歲大熊貓爸爸“永明”已有16個孩子

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【共同社9月15日電】現有7個大熊貓生活的日本和歌山縣白濱町娛樂設施“冒險世界”的大熊貓爸爸“永明”14日迎來29歲生日。雖然相當於人類85歲以上高齡，但去年還有孩子誕生。永明以繁殖研究為目的從中國來到這裡已有27年，至今育有16個孩子，可謂勞苦功高。 出生於白濱的大熊貓名字都帶有“濱”字，永明一族在中國被稱為“濱家”，佔全球人工飼養大熊貓的7%左右。 據稱飼養的大熊貓壽命為二三十年。永明在1994年不到2歲時來到日本，2001年通過自然交配首次成功繁殖，2014年以22歲創全球高最高齡紀錄，最近在去年11月還有雌性寶寶“楓濱”誕生。 據園方介紹，在適合繁殖的大熊貓只有一對的環境下不易自然繁殖，然而永明的性格寬厚溫和，是能夠配合對方節奏行動的類型。永明與熊貓媽媽極為投緣，與2008年去世、出生於中國的“梅梅”共誕下6個寶寶。此外，永明與梅梅同其他雄性熊貓在該園生下的“良濱”（21歲）也繁衍了10個寶寶。 園方認為，建立起“熊貓王國”的白濱有適宜的風和濕度，氣候水土與永明的故鄉、大熊貓繁殖基地所在的中國四川省成都很相近，適宜飼養與繁殖。此外能夠在大阪府岸和田市、京都市等近郊獲得每天餵食的約60公斤主食優質竹子也是優勢。 在白濱出生的大熊貓中，至今有11只回到中國，並在當地繁衍子孫，根據園方掌握的數據，目前共有孫輩23只、曾孫輩3只，國內外子孫累計達42只。 永明來到白濱後令大熊貓的陣...