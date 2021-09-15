日專家擔憂放寬限制引反彈 厚勞相警惕第六波

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【共同社9月15日電】圍繞放寬旨在防止新冠疫情擴大的行動限制，日本政府的對策小組會會長尾身茂15日在眾院厚生勞動委員會會議上表達擔憂稱“雖說疫苗接種率上升，但突然放寬勢必會反彈”，指出應在緊急事態宣言解除後實施。厚勞相田村憲久就疫情蔓延稱“必須放眼第六波展開應對”，強調了推進完善醫療提供體制的必要性。 尾身認為與新冠的戰鬥在疫苗接種取得進展後也將長期持續，分析稱“像有疫苗和藥物的流感那樣，要實現社會不安情緒消失，應該還會花上兩三年”。 政府以有意願接種者完成接種的11月前後為大致時間計畫放寬行動限制，即使在緊急事態宣言下也將允許跨都道府縣旅行和舉辦大規模活動，餐飲店將獲准提供酒類。尾身對此表示，“我認為緊急事態宣言解除後，感染在一定程度上得到控制後緩慢實施或許才是應採取的做法。” 田村就目前的感染情況指出，“全國範圍新增感染人數正以相當快的步伐減少是事實。”他同時表示，學校開學的9月以後人流動向改變，到冬天會變得難以通風，忘年會及新年會等導致與不常見的人交流增加，有必要採取考慮到“第六波”疫情的對策。 厚勞省14日向各都道府縣等發出通知，作為中長期新冠對策，敦促採取措施以完善臨時醫療設施和確保醫療人才。 發言出自對自民党議員橋本岳、立憲民主黨議員長妻昭等人的答辯。委員會會議作為閉會期審查實施。（完）