輝瑞公司稱疫苗漂浮物或為未溶解成分

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【共同社9月16日電】關於日本各地在美國輝瑞公司的新冠疫苗中發現漂浮物的問題，該公司日本法人15日舉行記者會透露稱，截至本月5日已接到95起關於漂浮物的報告，認為這些漂浮物可能均為未溶解的殘留成分，安全性沒有問題。 關於13日以來各地方政府公佈的批次為“FF5357”的疫苗中的漂浮物，該公司稱正在對成分等進行調查，會迅速公佈結果。厚生勞動省將根據調查結果作出必要的應對。 該公司負責人說明稱，有可能是疫苗的成分聚集凝固，“我們認為這不會影響該批次的品質”。 據該公司稱，稀釋前的疫苗原液中有時會發現來自產品本身的白色漂浮物。但稀釋使其溶解後，就可以正常使用。偶爾會出現將瓶子顛倒也無法完全溶解的情況，但即便接種，安全性上也沒有問題。 13日以來，相模原市、神奈川縣鐮倉市、堺市、埼玉縣川越市、東京都日野市相繼在輝瑞疫苗中發現白色漂浮物，批次均為FF5357。埼玉縣富士見野市在其他批次的疫苗中也發現了漂浮物。（完）