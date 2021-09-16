獨家：日本10月將開展大範圍放寬限制的試驗

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【共同社9月16日電】16日獲悉，圍繞隨著新冠疫苗接種取得進展的放寬行動限制，日本政府10月將開展大範圍實證試驗。試驗會場設想包括數百家餐飲店和10個左右的小型音樂廳。首都圈1都3縣和大阪府、福岡縣等成為試驗場所候選地。在預計11月正式放寬限制前，出現摸索兼顧防止疫情蔓延和經濟活動的動向。 政府13日開始徵集參加試驗的都道府縣，17日截止，將以發佈緊急事態宣言的19個都道府縣和防止蔓延等重點措施的8個縣為主選擇場所。緊急事態宣言對象的埼玉縣、大阪府和福岡縣已表明有意參加。新冠使地區經濟遭受沉重打擊的地方政府高度關注此事，政府認為有可能在超過10個都道府縣開展試驗。但專家中仍存在對倉促放寬限制的擔憂之聲。 政府擬利用“疫苗和檢測均可”機制，即放寬行動限制時，只要有接種過2次疫苗或檢測陰性證明即可成為放寬對象。 試驗中也採用這一機制。以第三方認證充分採取了防疫對策的餐飲店作為會場，允許延長營業時間和提供酒類，將檢驗工作人員能否在店內切實確認顧客的證明等。 音樂廳相對於規定人數將提升容納率，試驗將確認在入口處檢查證明的態勢。餐飲店和音樂廳等各會場的試驗期間定為1週左右，具體放寬到何種程度將由參與的地方政府和中央政府協商後決定。 此外，還考慮進行接納數萬名觀眾的體育比賽等大型活動的試驗。 政府9日決定在希望接種者完成接種的11月前後放寬行動限制。除了允許餐飲店提供酒類之外，即使在緊急事態宣...