日清杯麵“合味道”誕生50週年

Newsfrom Japan

【共同社9月18日電】日清食品公司世界首創的杯麵“合味道”18日迎來誕生50週年，累計銷量已突破500億碗。其上世紀九十年代“你餓嗎”的電視廣告非常有名，相關商品不斷滿足人們的口腹之慾，至今已銷售至約100個國家。公司力爭使其進一步成長為百年品牌，將重視環保及面向年輕人群的戰略。 該杯麵優點是注入熱水後等待三分鐘即可食用，十分方便，日本國內已陸續推出200多種。常規商品中醬油口味的“合味道”人氣最高，其次為海鮮味和咖喱味。 公司高度重視環保問題，2008年將容器從泡沫聚苯乙烯改為紙製，近年又把製造時使用的植物油改為顧及到森林保護的棕櫚油，今年6月為了削減塑料使用量，提出廢除杯麵蓋的貼紙。 杯麵中裝有被稱為“謎肉”的骰子形配料，2017年公佈其原料是大豆和肉時，曾引發熱議。 公司積極利用溫室氣體排放量比畜產品少的植物性食材。日清食品控股的社長安藤宏基預測稱：“未來需要完全不使用動物原料、可滿足純素食主義者的合味道。” “合味道”為所有年齡層的人所喜愛，不過公司將面向端著杯麵打遊戲的年輕人群大力促銷。近年的廣告推出以人氣動漫為主題的青春題材，50週年的紀念商品是混合兩種味道的超級合體系列，不遺餘力地打造能引起人們興趣的元素。 日清2008年成為持股公司，推進開發針對美國、中國等巨大市場不同喜好的商品。新冠疫情下宅家消費也成為銷售擴大的原因，預計包括“合味道”以外商品及服務在內，2021...