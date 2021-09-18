厚勞省擬最快年內接種第3劑新冠疫苗

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【共同社9月18日電】日本厚生勞動省17日敲定了實施第3劑新冠疫苗接種的方針，在當日召開的專家等組成的疫苗小組會上獲得了同意。接種時間大致是完成第2劑接種的8個月以後，將進一步收集信息展開探討。厚勞省把年內實施納入視野，考慮就接種對象和接種體制推進討論，近期將面向地方政府舉行說明會。 鑑於有研究報告指出疫苗效果隨時間推移而減弱，以及實施第3劑接種的國家增加等，厚勞省做出了需要追加接種的判斷。使用的疫苗基本上規定與第1劑、第2劑使用的相同，將繼續討論。 小組會上還探討了使用不同種類疫苗的“混合接種”。原則上要求第1劑和第2劑使用相同的疫苗，但另一方面也決定修改相關規定，以便對於國內流通量減少或者遷居等導致難以接種與第1劑相同產品的情況，也能夠實施接種。 另外，對於接種流感疫苗等其他疫苗，規定目前要求接種間隔原則上為13天以上。 關於追加接種，小組會成員提出了“希望至少讓應對新冠病毒的醫務人員盡快接種”等意見，還有人指出“有必要在第2劑接種切實有了眉目的階段就開始”。 日本政府已與企業方面簽訂了明年以後接受5000萬劑美國莫德納疫苗、1.5億劑美國諾瓦瓦克斯疫苗供應的合同，還在朝著新接受1.2億劑美國輝瑞疫苗供應的方向推進磋商。（完）