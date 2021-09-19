豐田汽車使用來自澳洲的氫氣參加耐力賽

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【共同社9月19日電】日本豐田汽車公司正在開發的氫燃料發動機車18日參加了在三重縣鈴鹿市鈴鹿賽道舉行的耐力賽，使用的是從澳大利亞運來的氫氣。川崎重工業公司等合作運來氫氣，為實現氫能源社會，完善從生產到使用的供應鏈，正在推進構建夥伴關係。 親自駕車的豐田社長豐田章男在賽前記者會上表示：“有必要共同實現（溫室氣體淨零排放的）碳中和。”在座的川崎重工社長橋本康彥強調意義稱：“在車賽這樣嚴苛的場合驅動氫燃料發動機，將給工程師帶來希望之光。” 氫燃料發動機車幾乎不排放二氧化碳（CO2）。豐田的氫燃料發動機車由卡羅拉運動版改造而成，據稱輸出功率已提高到與目前汽油發動機相同的水準。此前5月曾在靜岡縣、7月31日至8月1日在大分縣利用國內製造的氫氣燃料參加了比賽。 用作燃料的氫氣有一部分是電源開發（J-Power）在澳大利亞使用低級煤“褐煤”製造並空運而來，岩穀產業公司也參與了運輸。川崎重工等以提供廉價氫氣為目標，推進了用專用船從澳大利亞運輸大量氫氣的計畫。豐田考慮明年在比賽中使用由川重製造的船運來的氫氣。 此次比賽經過18日的預賽，於19日舉行了決賽。豐田通過比賽收集資料，摸索未來開發投放市場車型的可能性。（完）