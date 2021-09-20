日本65歲以上老年人達3640萬人 創新高

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【共同社9月19日電】日本厚生勞動省在“敬老日”前的19日公佈人口估算數據（截至15日）稱，65歲以上老年人比上年增加22萬人，達到3640萬人，在總人口中的佔比也增加0.3個百分點至29.1%，均創新高。同時公佈的2020年勞動力調查顯示，每4名老年人中就有1人在工作。15歲以上的整個就業人群中，老年人佔比也在逐年上升，完善就業環境成為當務之急。 老年人中，男性有1583萬人、女性為2057萬人。從各年齡層來看，包括第一次嬰兒潮“團塊世代”（1947～1949年出生）在內的70歲以上人口達2852萬人，增加了61萬人。75歲以上增加9萬人至1880萬人，80歲以上增加46萬人至1206萬人。 老年人在總人口的佔比從聯合國數據來看，日本超過了第二位意大利（23.6%）和第三位葡萄牙（23.1%）逾5個百分點，在世界各國中尤為突出。 據國立社會保障與人口問題研究所的估算，老年人佔比今後仍會繼續上升，到第二次嬰兒潮（1971～1974年）出生者達到65歲以上的2040年，預計老年人佔比將升至35.3%。（完）