基因組解析發現日本人祖先來自大陸三個集團

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【共同社9月20日電】日本金澤大學等研究團隊日前在美國科學雜誌網絡版上發表成果稱，經過對繩文、彌生、古墳時代遺跡出土的人骨基因組（全部遺傳信息）的解析發現，現代日本人的祖先來自從大陸渡來的三個集團。 從大陸集團分離出來的繩文人生活的日本被認為，到古墳時代為止，有來自大陸的存在遺傳差異的集團分兩階段流入。關於日本人的祖先，繩文人與彌生時代從大陸遷居而來的人混血的“雙重結構模型”一直被視為主流，但該團隊提出了新的“三重結構模型”。 該團隊從日本國內6個遺跡出土的人骨中取得總計12人份的基因組實施解析，並與已有報告的國內其他遺跡和大陸遺跡的人骨基因組進行了比較。 結果發現，到約9000年前為止的早期繩文人可能是2萬～1.5萬年前從大陸渡來的約千人小集團。約2000年前的彌生人與東北亞的集團混血，約1400年前的古墳人則與東亞的集團進一步混血。 彌生時代和古墳時代在文化上發生了很大的變化，被指可能分別有不同集團流入。金澤大學助教覺張隆史（考古分子生物學）稱：“國內有龐大數量的遺跡。如果調查出土的人骨基因組，就能夠弄清人們移動和混血的實際情況。”（完）