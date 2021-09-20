獨家：日本企業將聯手製作外籍勞動者人權APP

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【共同社9月20日電】20日獲悉，豐田汽車和永旺等日本國內約210家企業和團體將聯手製作旨在保護外籍勞動者人權的智能手機APP。在日本工作的技能實習生等將能在不讓公司知道的情況下，通過APP向第三方機構諮詢。國際社會和海外投資者認為日本的職場環境存在問題，日本國際協力機構（JICA）將主導此事，力爭改善待遇。 軟銀、柒和伊控股、味之素和朝日集團控股等眾多著名企業將參加。JICA和人權團體開設事務局，基本確定了APP和門戶網站的內容。近期將啟動開發工作，明年開始進行實證試驗。 在工廠等上班的外籍勞動者投稿工作中的煩惱，將由事務局方面的負責人回答。不僅將添加以人工智能（AI）自動應對簡單諮詢的功能，還考慮就惡劣的職場和接納團體向行政部門進行舉報。JICA的負責人表示：“也將以多語種提供在日本生活的有用信息。” 日本國內的外籍勞動者人數在2020年達到172萬人，較2015年增加約9成。日本企業之所以製作人權APP，是因為對長時間工作和騷擾行為橫行的國際性批評愈加強烈。 美國國務院今年7月公佈的各國人口販賣相關報告嚴厲指出，日本的技能實習制度“持續濫用於剝削外籍勞動者”。重視包括人權問題在內的ESG（環境、社會、企業治理）的海外機構投資者恐怕會遠離日本市場。 日本政府根據聯合國決議，於去年10月制定了“商務與人權相關行動計劃”，敦促企業採取適當應對。金融廳和東京證券交易所也在今年6月修改...