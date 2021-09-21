日本部分大學新學期因疫苗接種滯後而遠程授課

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【共同社9月21日電】日本眾多大學將從9月中旬至10月上旬啟動下半學年的新學期授課。不過，因給學生接種新冠疫苗的工作尚未完成，疫情也未見平息，不少大學基本上將採用遠程授課方式。日本政府原本預計大學接種將在暑假期間完成，但因疫苗供應不足而無法按期完成的事例接連出現。無法重回熱鬧的校園生活，大學相關人士焦慮增加。 在新學期從本月27日開始的埼玉大學，13日啟動了第1劑疫苗的大學接種。16日接種的教育系大四學生村上姫乃（23歲）說“地方政府往後兩個月的接種名額都已經滿了”，似乎放下了心來。該人表示因社團活動受限等，與朋友見面的機會減少，希望“能在畢業前多少恢復原狀”。 埼玉大學原本計劃在暑假期間完成第2劑接種，但因疫苗供應滯後而大幅延遲。再加上面向首都圈等地發佈的緊急事態宣言延長，目前主要採用遠程授課方式。副校長柳澤哲哉稱：“雖然希望為學生創造相互接觸的機會，但不得不進行制約。” 據文部科學省介紹，截至17日，全國約800所大學中的約360所已實施大學接種或者已決定實施。文科省雖然為在暑假期間完成接種展開了協調，但因疫苗供給延遲，許多大學未能按期完成。 明治學院大學本月上旬終於實施了第1劑接種，第2劑將於10月上旬實施，校方已決定目前主要採取遠程授課方式。法政大學也將在10月上旬完成第2劑接種，緊急事態宣言期間原則上遠程授課。 另一方面，8月內大部分學生已完成接種的廣島大學計劃從10月4...