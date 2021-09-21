關註：日本迎來“70歲在職時代”以期支撐社保

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【共同社9月21日電】日本少子老齡化推進導致65歲以上老年人持續增加，政府將著力讓健康的老年人就業，以確保勞動人口和支撐社會保障制度的人群。修改後的《高年齡者僱用安定法》於今年4月實施，規定企業對於確保有意者可工作到70歲等具有努力義務，“到70歲在職”的社會逐漸到來。 據厚生勞動省等稱，能在沒有臥床不起或認知障礙症的情況下生活的“健康壽命”截至2016年為男性72.14歲，女性74.79歲。目前也是每4個老年人中就有1人工作，呈現出“60多歲仍是盛年”（該省官員語）的實際情況。 修改後的法律規定企業有義務實施延遲退休或繼續僱用至65歲，而此後要求完善就業環境，包括向有意從事自由職業的人進行業務委託、從事自己公司相關的社會貢獻項目等。 醫療和護理等社保費持續增加，進一步加重在職一代的負擔也存在侷限。通過實現到70歲可獲得收入，也期待讓這些人群成為制度支撐人群的效果。 養老金機制將從2022年4月開始改變。把領取養老金的起始年齡選項放寬至75歲，推遲領取則金額增加。關於向通過工作獲取收入的老年人減額發放養老金的“在職老齡養老金制度”，由於被指有損就業意願，將減少減額對象。 另一方面，利用護理服務的人增加。關於65歲以上老年人支付的護理保險費，今年4月開始全國平均月費首次超過6000日元（約合人民幣354元），負擔變重。（完）