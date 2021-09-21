木魚花產地枕崎市企業在線宣傳高湯魅力

Newsfrom Japan

【共同社9月21日電】木魚花生產量在日本居首的鹿兒島縣枕崎市的企業將啟動“線上之旅”，讓大家網上參觀木魚花工廠、體驗製作使用木魚花的傳統食品。在新冠疫情導致遊客減少的形勢下，企業為宣傳受到世界矚目的高湯的魅力而拼命努力。 據枕崎市等透露，去年日本生產的木魚花有48%左右產自枕崎。中原水產公司社長中原晉司（45歲）近10年開辦了教授從木魚花削法到高湯熬製法和使用方法的“高湯教室”，有來自20國以上的約3000人參加。據悉也受到專業人士關注，有廚師提出希望以兩小時2萬日元（約合人民幣1180元）的價格上網課。 目前，人們的居家時間因新冠疫情而變長，花工夫自己做飯的人增加了。中原將其視為讓大家親近高湯的機會。“線上之旅”事先寄出被稱為“本枯節”的幹鰹魚等“教材”，通過APP解說工廠等的木魚花製造全部工序。還讓參加者體驗製作混合木魚花、麥味噌、綠茶的鹿兒島傳統食品“茶節”。 中原表示：“就像在法國造訪葡萄園就會想買當地葡萄酒一樣，產地講述的魅力具有說服力。”他期待讓全世界的人們了解枕崎，疫情平息後來枕崎親身體驗木魚花的魅力。 本月26日，中原水產將主辦第1次線上之旅，參加費為每個賬號2000日元。第2次以後將視反響陸續舉辦。（完）