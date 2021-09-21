日本政府擬月末解除緊急事態宣言

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【共同社9月21日電】多名日本政府和執政黨相關人士21日透露，圍繞向19個都道府縣發佈的新冠緊急事態宣言，政府已開始探討擬在本月末到期時解除。首相菅義偉把“全面解除”納入視野，但認為“有必要關注人流增加的影響”（政府消息人士語），將慎重作出判斷。28日將舉行新冠感染症對策總部會議，正式決定。 經濟再生擔當相西村康稔21日在記者會上指出：“全國呈減少傾向，東京的指標也大為改善。”已表明將卸任的菅義偉稱“希望在任期內告一段落”（其身邊人士語），有意全面解除。 政府高官認為“全面解除也變得現實可行”，但政府內有意見擔憂病床使用率居高不下的地區，以及截至20日的三連休人流大幅增加的旅遊景點等處疫情再次蔓延。 為此也有方案提出，在沖繩等感染者水平較高的地區維持宣言，以及不完全解除宣言、而是過渡到防止蔓延等重點措施。官邸消息人士稱：“有必要再觀察一週左右的傾向。” 官房長官加藤勝信在記者會上說明稱：“重視醫療的緊迫狀況，分析疫苗接種狀況等之後再作出判斷。”厚生勞動相田村憲久表示：“將由各位專家評估疫情，最終由政府判斷。” 菅義偉計劃26日結束訪美回國後，最快27日與相關閣僚磋商並作出最終判斷。鑑於自民黨總裁選舉將於29日投計票，考慮在28日正式決定。（完）