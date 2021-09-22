名古屋大學在公路上測試用機器人輔助老年司機

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【共同社9月22日電】日本名古屋大學等開始在全國的公路上開展實證試驗，運用夏普公司機器人型手機終端RoBoHoN，輔助老年人駕駛汽車。目的是通過提供建議和進行駕駛後評估，敦促司機改善行動，實現能安全駕駛更長時間。 名古屋大學特任教授田中貴紘等2016年著手運用機器人的駕駛輔助研究，開發了專用APP。RoBoHoN是身長約20厘米的人型機器人，具備電話與攝像頭功能，可與人對話和跳舞等。 RoBoHoN安裝在汽車儀表盤上。開車時根據路況，一邊做動作，一邊詢問“速度是否合適”等，在駕駛後告知“這裡很危險哦”，提醒司機注意。 據稱，與普通導航等使用的語音相比，機器人邊做動作邊提醒更不易被忽視，改善駕駛的效果更大。模擬器和部分公路測試顯示，司機在路口確認安全的時間延長了，緩行時的速度也有所下降。 此次實證試驗獲得了通過不限年齡的公開招募選出的50名RoBoHoN擁有者協助。將圍繞遵守臨時停車、法定速度等項目，調查導入前後的駕駛是否改善。田中表示：“上了年紀，身體機能和視力都會變差。把駕駛模式更新為適合現在的自己，這很重要。”（完）