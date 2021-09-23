早大村上春樹圖書館將於10月開放

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【共同社9月23日電】在日本作家村上春樹（72歲）母校早稻田大學（東京都新宿區）收藏其捐贈的原稿等的國際文學館（村上春樹圖書館）開館前，村上22日在該校舉行記者會，表示“希望這裡能成為學生自由拿出創意並具體付諸實踐的場所”。 關於由校舍改造的文學館建築，村上介紹了自己上學時學生運動盛行、這裡曾被學生佔據的逸事。表示曾有改變“單向通行”學術方式的理想，期待文學館能成為“自由且獨特的清新場所”。 此外關於文學館的標語“開拓故事、講述心靈”，村上表示“現在的年輕人對未來是否還在創造積極的故事。任何時代都應當有理想，我認為拿出好的故事和樣本是小說家的職責”等。 記者會上負責設計的建築家隈研吾（67歲）以及捐贈了改造費用的迅銷公司董事長兼社長柳井正（72歲）也在座。隈研吾稱這裡還有音響室和咖啡店，“可以進行新的文學交流”；柳井正表示“希望能成為日本與歐美、亞洲一起創造新的文化並對外傳播的場所”。 文學館將於10月1日開放，這裡收藏了村上捐贈或寄存的約1萬份資料。據悉非大學相關人士也可以利用，但目前作為疫情對策需要事前預約。（完）