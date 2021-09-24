日本厚勞相預計大部分地區可解除緊急宣言

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【共同社9月24日電】日本厚生勞動相田村憲久在24日的記者會上，就向19個都道府縣發佈的新冠疫情緊急事態宣言表明看法稱，預計絕大部分地區將在本月30日到期時結束。中央政府已將“全面解除”納入視野，計劃在正在美國訪問的首相菅義偉回國後的28日，召開新冠感染症對策總部會議，正式做出決定。也有部分專家對此持謹慎意見。 田村表示“如果（疫情）減弱趨勢這樣持續下去，絕大部分地區都將接近解除標準”，還稱“專家指出冬季可能會有一波疫情。即使解除，也必須請大家避免高風險行為”，呼籲貫徹防疫措施。 此外，對於從緊急事態宣言轉為“防止蔓延等重點措施”的可能性，田村表示“正在關注近幾日的減弱趨勢會怎樣”，將根據專家意見及各都道府縣的意向，最終由中央政府做出判斷。 菅義偉22日在首相官邸與田村、經濟再生擔當相西村康稔等相關閣僚展開磋商，著眼於本月底到期後全面解除，確認了疫情現狀及今後的應對。此外，還探討了如何應對正在8縣適用的防止蔓延等重點措施。 內閣官房公佈的截至21日的數據顯示，在19個都道府縣中，17個道府縣已達到病床使用率不到50%這一解除宣言的標準等，醫療資源告急勢頭趨於改善。另一方面，東京和大阪仍然超過50%。（完）