日本中小汽車零部件廠商網絡攻擊對策滯後

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【共同社9月25日電】關於汽車的網絡攻擊對策，日本的中小零部件廠商準備工作滯後，行業危機感高漲。截至24日，負責網絡安全的行業團體“Japan Automotive ISAC”的會員企業僅有汽車廠商和主要零部件廠商等約90家，在多達數萬家企業的汽車行業中，僅占極小一部分。具備網絡通信功能的“互聯汽車”普及，車輛遭遇網絡攻擊被第三方劫持的擔憂增大。 在日本國內，明年7月以後發售的部分新型車必須接受應對網絡攻擊的國土交通省新審查。對象為能夠無線自動更新行駛性能控制軟件的車輛，若被認為對策不充分，就無法銷售。汽車廠商需要敦促生產相關零部件的供應商採取對策，就整個供應鏈證明有效性。 審查將驗證受攻擊時的最初應對等危機管理機制、以及軟件是否恰當升級。在歐洲，明年7月所有新型車都將成為審查對象；在美國和中國等地，預計對策也將陸續擴展開來。 無線更新的優點在於，顧客不去銷售店也可以像智能手機一樣，在購買後改善車輛性能。豐田汽車公司的燃料電池車“MIRAI”、高檔車品牌“雷克薩斯”的“LS”等已採用該功能。 儘管互聯汽車可經由網絡提供各種各樣服務，但歐洲汽車巨頭“斯特蘭蒂斯”旗下的“吉普”發生過研究人員公開了遠程奪走駕駛操作權的視頻後，該公司不得不實施召回的問題。 “Japan Automotive ISAC”支援中心長中島一樹指出，如今受到網絡攻擊是理所當然的，“僅憑1家公司無法應對”，呼籲提高...