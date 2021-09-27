日本團隊開發出適用所有疾病的篩藥AI

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【共同社9月27日電】日本九州大學主幹教授中山敬一（分子生物學）等的研究團隊27日宣佈，開發出能夠快速找出所有疾病的候選治療藥物的人工智能（AI）。與過去相比，能以更短的時間、更低的成本預測候選藥物，可能會使新藥開發速度飛躍性提高。據稱還發現了或能治療新冠的藥物。 內容將在刊載尚未經過同行評審的科學論文的網站“bioRxiv”上公開。 據研究團隊介紹，多數藥物都是與引發疾病的蛋白質相結合的化合物。AI把蛋白質與化合物數值化，基於各物質間的關聯性和結合力的有關數據，篩選出能夠成為藥物的化合物。 據稱，目前的主流方法是通過實驗調查蛋白質與化合物是否結合，調查約10萬種化合物需花費數月，而開發的AI用約3個月時間就能調查約10億種化合物。 AI命名為“LIGHTHOUSE”，寓意從數量龐大的化合物中照出目標物質的燈塔。 北海道大學參加了該研究團隊，從1萬種現有藥物中發現了治療青光眼的藥物“依索唑胺”對新冠也有效。雖然效果較弱，實用化尚無眉目，但將致力於開發類似藥劑。 中山說：“關鍵在於任何疾病都能夠使用。如果比過去更快找出候選藥物，將有可能引發‘製藥革命’。”他表示希望與製藥公司攜手開發新藥。（完）