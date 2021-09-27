相撲史上奪冠次數最多的橫綱白鵬決定退役

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【共同社9月27日電】27日據相關人士透露，日本相撲歷史上創紀錄地奪冠45次的第69代橫綱白鵬基本決定退役。白鵬現年36歲，本名白鵬翔，出生於蒙古，隸屬於宮城野部屋。這位創造了職業生涯1187勝、幕內1093勝等多項史上首位紀錄的大橫綱終於將告別相撲賽場。 白鵬因右膝受傷等原因從去年7月的賽事起連續休賽6場。在關係到去留的今年7月名古屋賽事上，他以15戰全勝的戰績王者歸來，但據相關人士透露，由於右膝恢復緩慢，他一直在思考今後的去留問題。26日結束的秋季賽事也因部屋中有人感染新冠而全部休賽。 白鵬在2001年的春季賽事上初次亮相。他憑藉擅長的右插臂前推和摔技排名不斷提升，2006年的夏季賽事中首次奪冠。2007年夏季賽事後他在22歲零2個月時晉升橫綱，以84場賽事成為在位時間最長的橫綱。2010年創下史上第二多的63場連勝紀錄。 2019年9月白鵬加入日本國籍，取得了退役後作為師傅留在日本相撲協會的資格。近年來他休賽次數增多，去年11月的賽事後橫綱審議委員會曾做出決議對他提出警告，但在名古屋賽事後解除。（完）