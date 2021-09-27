迪拜世博會日本館將向世界宣傳日本魅力

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【共同社迪拜9月27日電】阿聯酋的迪拜世博會將於10月1日開幕，日本館26日向媒體開放了內部參觀。這是館內首次公開，除了可體驗日本的傳統和技術外，還開設了壽司店，將成為宣傳日本魅力的海外據點。世博會期間還將在網上推出虛擬日本館。 日本館的建設主題是“與靈感的邂逅”。建築正面被形似摺紙的白色立體格架包裹。據悉特點是融合了被稱為“阿拉伯圖案”的伊斯蘭美術與日本“麻葉紋樣”的幾何圖形，體現了中東與日本的聯繫。 建築為2層，介紹了日本的風貌、歷史、文化、尖端技術等。參觀者帶上耳機參團遊覽，置身於極具衝擊力的影像和瀰漫的水霧營造出的夢幻般場景中。除了能欣賞到精巧的模型作品外，還有思考全球性課題的內容。 遊覽時間約為1小時，最後還設有介紹2025年大阪・關西世博會的區域。在另一棟建築內開設了迴轉壽司店，據稱提供符合伊斯蘭教戒律的清真菜單。 迪拜世博會陳列區域日本政府代表中村富安表示，“希望讓人們了解日本為解決全球課題正在作出貢獻”。作為新冠防疫措施，入館人數將限制在最初計劃的一半左右。 迪拜世博會是中東及非洲地區首次舉辦的大型展會。會期持續至明年3月底，約有190個國家和地區計劃參展。受疫情影響，迪拜世博會也與東京奧運會一樣延期一年開幕。（完）