日本擬月底全面解除新冠緊急事態宣言

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【共同社9月27日電】關於向19個都道府縣發佈的新冠緊急事態宣言，日本政府已在協調30日到期後全面解除。這是鑑於全國疫情改善做出的應對，對8個縣適用的防止蔓延等重點措施也考慮全面解除。政府打算解除後繼續要求限制行動，分階段放寬。首相菅義偉27日與相關閣僚協商後將做出判斷。政府將於28日召開對策總部會議並正式敲定。多名相關人士26日透露了上述消息。 厚生勞動相田村憲久26日在NHK節目中表示：“數值正在以非常快的速度改善。若維持這一狀況，包括9月底解除在內能夠實現。”另一名政府高官預測“有望全面解除”。然而部分地區病床使用率維持較高水平，政府參考各地知事的意向等，將部分宣言對象都道府縣過渡至重點措施的選項也納入考慮範圍。 一旦全面解除，將是自4月4日以來全國宣言和重點措施地區首次清零。田村表示解除後將繼續採取行動限制措施，並視行動限制放寬相關實證試驗結果分階段放寬。 即將卸任的菅義偉希望在自身任期內全面解除，避免對下屆政權造成負擔。26日下午，菅義偉乘坐政府專機從為出席日美澳印四國首腦會議而到訪的美國回到日本。他從東京羽田機場直接前往公邸，聽取了新冠疫情負責人有關全國疫情的彙報。 新冠第五波疫情於7月前後開始顯著擴大。受傳染性較強的德爾塔毒株影響，這波疫情在8月20日達到頂峰，單日新增感染者飆升至25867人。之後轉而減少，1個多月來驟降至約十分之一。 9月上旬增至2223人的重症患...