日政府28日將敲定月底解除緊急事態宣言

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【共同社9月27日電】日本政府相關人士透露，關於向19個都道府縣發佈的新冠緊急事態宣言和在8個縣適用的防止蔓延等重點措施，政府基本決定30日到期後全面解除。預計宣言解除後也不會採取重點措施。首相菅義偉將於28日親自出席眾參兩院的議院運營委員會會議，說明應對方案，並召開政府對策總部會議正式敲定此事。 關於解除宣言的地區，正在協調要求餐飲店縮短營業時間，考慮大致讓獲認證的店舖至晚上9點、其他店舖至晚上8點打烊。酒類也將允許提供。均可根據都道府縣知事的判斷加以限制或放寬。 菅義偉27日傍晚在官邸會見了經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久等，磋商宣言和重點措施的處置。他隨後向媒體表示：“新冠感染者大幅減少，情況正在好轉。明天將向專家小組會諮詢意見，由政府最終決定。” 菅義偉還說：“今後有必要保持高度警惕，同時分階段放寬餐飲等方面的限制。” 一旦全面解除，將是自4月4日以來全國宣言和重點措施地區首次清零。政府正在探討過渡措施，在解除後1個月內可根據知事的判斷採取防疫對策。 受傳染性較強的德爾塔毒株影響，單日新增感染人數在8月達到頂峰時一度超過2.5萬人，隨後減少。最近降至3000人左右。 自民黨國對委員長森山裕27日與立憲民主黨國對委員長安住淳在國會內會談，傳達了菅義偉將出席新冠應對相關國會報告的消息。關於出席的理由，他向媒體表示：“這將成為緊急事態宣言的重大節點。”（完）