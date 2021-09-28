話題：德川家康當首相抗疫的假想小說引起反響

Newsfrom Japan

【共同社9月28日電】如果歷史人物成為現代日本的首相，將怎樣平息新冠疫情呢？採用這種設定的小說《如果德川家康成為總理大臣》（Sunmark出版社）引起不小反響。實際決定下任首相的自民黨總裁選舉將於29日進行投計票。作者真邊明人（53歲）認為領袖必須具備“決斷力和人事力”。 小說故事梗概為：在2020年，應對新冠失誤的首相因官邸發生集體感染而死亡，政府通過人工智能（AI）和全息成像讓偉人們復活並組成“最強內閣”。 作為“建立了沒有戰爭的和平體系的人物”，作者讓德川家康當首相。官房長官讓有望起到“連接國民與政府作用”的坂本龍馬擔任，還起用織田信長任經濟產業相、豐臣秀吉任財務相等。作者選擇了“眾所週知的人物”，希望也能吸引小學生和初中生閱讀。 在新冠疫情導致國民對政治不滿增強的情況下，真邊希望描繪出理想的領袖。該書3月出版後口碑迅速擴散，10至90多歲的讀者紛紛發來感想，例如一位25歲女性稱“對漠不關心政治的自己感到羞愧”。 真邊分析稱：“登場的偉人們全都大膽地做出決斷，人事方面也很卓越。”作為對日本下任領袖的要求，他特別舉出了人事能力，並強調“要看能否提拔人才而非串通一氣”。 另一方面，真邊也表示：“出現超凡領袖來迅速改善狀況是不切實際的。”擺脫政治不信任的第一步在現行機制下唯有選舉。眾院選舉也近在眼前。他說：“社會不培養政治也不行。培養的機制就是選舉。首先要提高投票率，政治家的意識也...