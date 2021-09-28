熱海泥石流災民狀告土地所有者索賠32億日元

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【共同社9月28日電】日本靜岡縣熱海市7月發生大規模泥石流，受災的伊豆山地區居民等共70人28日向靜岡地方法院沼津支部起訴了泥石流起點處土地之前和當前所有者及其各自公司等，索賠共計約32億日元（約合人民幣1.86億元）。起訴理由是泥石流起點處的土地存在不當填土，居民等主張“明顯是由‘人禍’導致”。 原告之一瀨下雄史（53歲）的母親在泥石流中遇難，他表示“將行動起來，不能讓人禍重演”。 原告除了居民外，還有遇難者家屬及被迫停業的溫泉設施相關人士等。原告人數原本為68人，27日又增加了2名遺屬。被告是擁有起點處土地至2011年的神奈川縣小田原市的房地產管理公司（清算）和該公司前高層、2011年取得該土地的男性現所有者，以及他所設立的東京都千代田區的房地產公司。此外，據悉將泥沙運至當地的工程方也被列為被告。 起訴書稱，7月3日的泥石流導致26人死亡和1人失蹤，131幢房屋損壞，“重建和修復至今尚無眉目”。 原告方提出：（1）原土地所有者方面在出售起點處土地時曾在重要事項說明書中寫明“原所有者將對崩塌的填土做硬化處理”；（2）現土地所有者方面曾向靜岡縣政府提交文件稱“將開展安全措施防止填土崩塌”，基於上述證據原告方認為之前和當前的土地所有者均知曉填土存在崩塌的危險。（完）