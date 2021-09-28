日本新冠疫苗接種記錄系統發現部分數據登記有誤

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【共同社9月28日電】27日從對日本多個地方政府的採訪獲悉，新冠病毒的“疫苗接種記錄系統（VRS）”中存在個人接種史部分登記有誤的情況。其中發現有些居民完成2次接種的數據消失，變為未接種者。這樣下去恐怕會影響到計劃年內開展的用於國內的接種證明發行業務等，數字廳已要求市區町村修正。 據中央政府統計，至少完成1次接種的人截至26日達到約8000萬人。數字廳表示未掌握登記有誤的總數等，示意希望在年內解決這一問題。 VRS按人登記接種日和疫苗廠家等信息。從對地方政府的採訪中得知，存在“接種日和疫苗生產批號出錯”、“實際接種但沒記錄”、“尚未接種卻已記錄”和“接種了1次卻被登記為2次”等情況。 採訪中，札幌市、千葉市、東京都中央區、橫濱市、大阪市、岡山市、松江市等回答稱存在登記有誤。數量從幾件到數千不等。 數字廳22日修改VRS，增加了便於查找錯誤數據的功能，並呼籲各市區町村利用該功能排查數據。今後各地可能還會發現同類事例。 VRS由地方政府、醫療機構和企業負責人通過平板終端的攝像頭讀取接種券上的18位號碼，即可完成接種史的登記。但存在手抖而把8當成3讀取等問題，還有日期和疫苗生產批號等由人工輸入，據稱這些是登記有誤的主要原因。 登記有誤在接到出境者紙質接種證明的申請時等情況下發現。市區町村保管著記錄居民接種信息的紙質“預診表”，負責人據此核對VRS登記狀況，有時會發現錯誤。 國內用的接種證...