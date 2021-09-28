全球2020年核能發電減少4% 中國超過法國升至第二

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【共同社9月28日電】28日從國際團隊公佈的世界核能產業現狀報告2021年版獲悉，中國2020年的核能發電量超過核電大國法國，成為僅次於美國的全球第二。經歷2011年日本東京電力福島第一核電站事故後，全球核能發電量從2012年起再次開始增加，但2020年減少約4%至逾2.553萬億千瓦時，給人以整體回落的印象。 團隊成員、能源顧問Mycle Schneider指出：“包括中國在內，可再生能源迅速擴大令發電量增加，在此情況下核能的作用下降。” 報告由法國、日本、英國等的團隊每年公佈。中國核能發電量較2019年增加4.4%至3450億千瓦時，超過減少11%以上至3354億千瓦時的法國。 全球所有電源總發電量中核能所佔比例為約10%，較峰值1996年的17.5%持續減少。 形成對比的是，太陽能發電量增加21%，風力也增加12%。這些可再生能源在全球總發電量中所佔比例達到16.5%。據稱在法國等歐洲國家，可再生能源發電量去年也首次超過核能。 福島核事故前與美國、法國同為核電大國的日本2020年核能發電量為430億千瓦時，排名全球第12位。報告基於自行調查的結果，就日本核電指出“國內發電比例從上年的7.5%降至5%”。（完）