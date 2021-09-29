獨家：日本新版白皮書顯示工作女性自殺者大增

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【共同社9月29日電】28日獲悉了日本厚生勞動省2021年版《自殺對策白皮書》概要。比較分析新冠疫情蔓延的2020年自殺情況與過去5年平均情況（2015至2019年）後結果顯示，顯著增加的女性自殺中“被僱用者及上班人群”大幅增加381人。在原因和動機方面，“工作問題”增加最多。 2020年自殺人數為21081人（比上年增加912人）。男性連續11年減少，而女性2年来首次增加。 有關“工作問題”的詳情，與過去5年平均情況相比，增加人數較多的是“職場人際關係”（增加39人），增減幅度最大的是“職場環境變化”（增加98.3%）。白皮書基於這一點指出，“數據暗示可能與新冠疫情影響下勞動環境的變化有關。” 按女性的職業分，“被僱用者及上班人群”增加381人，“學生”也增加140人。按年齡分，增加的是不滿20歲、20至39歲、40至59歲的女性以及不滿20歲的男性。 白皮書還就2020年顯著增加的學生自殺情況進行了分析。3月要求統一停課後不久自殺者大幅減少，但全國學校恢復上課的6月驟增。9月也有增加，可能與統一停課和學校復課時間有關。 寫入白皮書的是基於日本警察廳自殺統計數據的分析結果。白皮書預計將在11月上旬經內閣會議敲定。（完）