日本46%私立大學今春未招滿新生

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【共同社9月29日電】28日從日本私立學校振興共濟事業團公佈的2021年度調查結果獲悉，今年春季入學人數未達到招生計劃人數的四年制私立大學有277所，佔比為46.4%，較上年度增加15.4個百分點（93所）。雖然到上年度為止連續4年減少，但此次出現大幅增加。反映實際入學人數佔私立大學額定總人數比率的定員充足率為99.8%，減少2.8個百分點，從1999年度開始調查以來首次低於100%。 雖然額定總人數增加了約4000人，但18歲人口減少約2.6萬人，總入學人數減少約9600人。事業團分析認為入學人數紛紛跌破額定人數的背後存在多重原因，包括正值18歲人口減幅增大的一年以及受新冠疫情影響留學生減少等。 未來也將持續的18歲人口減少會對私立大學經營造成衝擊，因此可能會加快私立大學洗牌。 該調查統計了除停止招生等以外的全國597所私立大學截至5月1日的數據。充足率從規模來看，額定總人數3000人以上的大學為99.9%，與上年度基本一致。而300人以上少於400人的大學為95.2%，減少9.2個百分點，小型院校呈現大幅下跌的趨勢。 從地區來看，東京、大阪及其周邊、包括愛知在內的三大城市圈的充足率為100.6%，而其他地區為97.3%，大幅下跌6.2個百分點。據悉，地方的少子化日益嚴重，以及文部科學省完善對貧困家庭的修學支援制度使學生便於寄居城市中等是背後原因。（完）