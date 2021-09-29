菅義偉稱防疫迎新階段 強調新冠疫苗效果

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【共同社9月29日電】日本首相菅義偉28日晚在首相官邸召開記者會，就全面解除緊急事態宣言和防止蔓延等重點措施表示：“已達到專家提出的宣言解除標準，做出了解除的判斷。今後，與新冠病毒的鬥爭將迎來新階段。” 菅義偉強調新冠疫苗與治療藥物的效果提升，就今後的疫苗接種表示“已簽訂2億劑合同。為了最快年內能接種第3劑，將推進籌備”。他提及自己在8月25日記者會上稱“已明顯開始看到曙光”的發言，自我肯定說“雖然也受到了很多批評，但如今效果明顯，切實感受到曙光日益閃耀”。 被詢問是否探討了解除宣言地區過渡至重點措施後，菅義偉解釋稱：“在與地方政府合作的基礎上敲定了應對方式。我收到的彙報是最終沒有無論如何（也希望過渡）的地區。” 回顧擔任首相1年來的歷程，菅義偉表示：“雖然對於盡力完成所有（工作）而言，時間很短，但我挑戰多年來的課題，讓各種改革走上了軌道。” 記者會上，菅義偉就疫苗接種等國民的防疫努力致謝說：“每一個人的配合對我而言都非常寶貴，我深感自豪。”他鞠躬致謝稱“由衷感謝大家對為國民工作的內閣的支援與配合”。（完）