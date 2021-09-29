東京奧運會虧損負擔將在年內磋商

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【共同社9月29日電】東京奧運會和殘奧會組委會秘書長武藤敏郎28日在理事會後的記者會上，關於預計虧損的奧運收支的負擔磋商表示“到年末年初討論應會有結果”。受新冠疫情影響，一大半場館空場辦賽使奧組委損失了數百億日元的門票收入，東京都與中央政府如何填補成為焦點。 據出席理事會的人透露，有意見要求中央政府和國際奧委會（IOC）負擔。原則上當奧組委虧損時，由都政府填補缺口，若都政府無法籌措資金時則由中央政府來應對。武藤就IOC的負擔僅表示“這是沒有先例的特殊情況，我想會有各種意見”。奧組委主席橋本聖子在理事會伊始表示“有必要在詳查的基礎上履行說明責任”。 這是奧運會和殘奧會結束後首次舉行理事會，會上出示了賽事彙報的初值版，顯示海外入境的賽事相關人士包括奧運會約3.3萬人、殘奧會約1萬人等。橋本就防疫對策下結論稱“發揮了作用”，奧組委強調“在實施安全安心的大賽這個意義上，發揮了必要的作用”。 會上還討論了將於年內彙總的賽事總結。橋本再次強調此次奧運的意義稱“作為新冠疫情下舉辦的首個全球性活動，得以展示了與新冠作鬥爭的同時維持社會運營的一個模式”。（完）