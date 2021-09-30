國交省將開始受理各地引進IR申請

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【共同社9月30日電】日本國土交通省10月1日面向建設包含賭場的綜合度假區（IR），開始受理地方政府的引進計劃申請。期限為明年4月28日。目前，大阪府和大阪市、和歌山縣、長崎縣共3個地區表示將引進。中央政府的專家委員會將圍繞對當地經濟的輻射效果、賭博依賴症對策等展開審查，最多選擇3處。開業時間預計在2020年代後半期。 IR旨在增加訪日遊客等，提升經濟活力，但擔憂賭博依賴症增多以及生活環境惡化的意見根深蒂固，曾是熱門候選地的橫濱市宣佈撤回引進意向。受新冠疫情影響，計劃參與的海外企業經營惡化，建設選址和開業手續或有曲折。 3個地區均選定了夥伴企業。今後，地方政府和企業將共同制定詳細的建設計劃並提交給國交省。此外，東京都和名古屋市也在考慮是否引進。 專家委員會成員由經濟學、依賴症、旅遊領域的專家等8人構成。將對IR設施的組成、包括創造就業崗位在內的經濟效應、財務上的穩定性、傳染病對策等項目展開審查。 《IR建設法》規定建設地區“不超過3處”。國交省表示，若提交的計劃均未達到所要求的水平，那麼也可能無法在此次受理的申請中敲定建設地點。（完）