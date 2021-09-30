日本國內8月住宿旅客增至3047萬人次

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【共同社9月30日電】日本觀光廳30日公佈的8月住宿旅行統計（首次初值）顯示，在國內賓館和旅館住宿的人較上年同期增長6.5%，達到3047萬人次。這是去年12月以來再次超過3000萬人次。有意見認為是放暑假的效果。但受新冠疫情再次擴大的影響，與同比增幅超過20%的6、7月相比，增勢減緩。 觀光廳在發佈7月數據首次初值時，表示已超過3000萬人次，但本月30日發佈的第二次初值修正為2991萬人次。 8月的數據中，日本人增加5.3%，達29,859,260人次。與實施了旅遊支援項目“Go To Travel”（不含東京都）的去年相比，增加了逾150萬人次。與新冠疫情前的2019年同期相比，減少了44.4%。 外國人為615,440人次，增至去年8月的2.4倍。東京奧運會和殘奧會相關人員入住酒店推升了數據。 另一方面，7月的住宿人數在41個都道府縣呈現增加，增幅最大的東京達72.1%。減幅最大的是疫情明顯擴大的沖繩，減少了25.4%。（完）