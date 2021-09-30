13個道府縣10月試點放寬限制 確認接種史

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【共同社9月30日電】日本政府30日公佈了使用新冠疫苗接種證明等放寬防疫行動限制的實證試驗概要。以餐飲店、Live House、小劇場、體育活動為對象，10月起在13個道府縣實施。在試點地區，將驗證會場上能否順利確認疫苗接種史或檢測陰性證明、防備事後出現感染者的情況製作入場者清單等步驟。 另一方面，向19個都道府縣發佈的緊急事態宣言和在8個縣適用的防止蔓延等重點措施在30日到期後全面解除。政府擬活用此次實證試驗的框架，以便在感染再次擴大時無需一律加強限制，力爭兼顧防疫和經濟活動。 13個道府縣為北海道、埼玉、千葉、神奈川、愛知、石川、滋賀、京都、大阪、兵庫、福岡、熊本、沖繩。首先在除愛知外的12個道府縣餐飲店展開實證試驗，北海道、愛知、大阪、熊本4個道府縣則在Live House和小劇場也實施。只要持有接種完2劑疫苗的證明或陰性證明其中一個就將放寬限制。今後擬把旅遊等也列入對象，可能會進一步增加地方政府。 試驗中將允許餐飲店5人以上聚餐、延長營業時間、活動入場人數超過上限，確認運用層面的課題。此外還將測定換氣狀態等。餐飲店前提條件是就防疫措施取得第三方認證。今後將公佈具體店名和劇場名等。 關於大型活動，以10月6日在愛知縣豐田市舉行的日本職業足球聯賽（J聯賽）的比賽為開端實施，還包括10月下半月在北九州市舉行的世界體操和藝術體操錦標賽等。除了確認接種史和陰性證明外，還將測試掌握人員...