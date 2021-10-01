本田將進軍火箭研發等新領域

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【共同社10月1日電】本田公司9月30日發佈消息稱將研發小型火箭，進軍作為成長領域受到關注的太空業務。本田將成為首個開展火箭發射業務的日本車商，計劃2020年代進行發射實證試驗，力爭今後搭載人造衛星。還將致力於被稱作“空中飛行汽車”的電動垂直起降飛機“eVTOL”和遠程操作的機器人等新技術。 本田希望通過進軍新領域來提升技術實力，開展各種各樣的移動服務，擴大業務。迄今已在汽車這一主營業務之外，開發了直立步行機器人和小型噴氣式飛機。 在小型火箭方面，將在連接互聯網提供多種服務的“互聯汽車”上活用人造衛星。還把發射其他公司開發的人造衛星的商業化納入視野。設想通過自動駕駛技術，在發射後讓火箭機體的一部分落在地球上，然後再利用。 本田力爭2030年讓eVTOL在北美上市，還計劃投放到包括日本的亞洲市場。eVTOL是具有直升機和小型無人機特點的電動交通工具，由於可垂直起降，因此無需跑道。因為噪音較小，可在市區起降，設想用於跨市移動。 此外，本田還將開發從遠處操作自己替身的“分身（Avatar）機器人”。本田在抓取小物體的機械手等領域具有優勢，將提高技術精確度，在2023年度啟動實證試驗。目標是讓醫務人員即使不在現場也能實施急救，或者是從地球操縱月球表面的機器人。 本田2000年發佈了直立步行機器人“ASIMO”。2015年開始交付小型商務噴氣機“HondaJet”，進軍航空業務。本田子公司、...