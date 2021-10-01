日本全面解除緊急宣言 時隔半年向“日常”邁步

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【共同社10月1日電】伴隨新冠疫情蔓延向日本19個都道府縣發佈的緊急事態宣言和在8個縣適用的防止蔓延等重點措施1日全面解除。這是時隔約半年沒有任何地區處於宣言或重點措施之下。防疫行動限制將分階段放寬，長期持續的自我克制期間終於告一段落。此前停業的各地觀光設施也再度營業，朝著恢復人員往來和面對面交流可自由展開的日常生活邁出了一步。 在受今年第16號颱風“蒲公英”影響降雨的東京站（東京都千代田區），打傘的上班族等腳步匆匆，人流交錯。橫濱市的公司職員中村Konomi（31歲）笑著說：“要是貼近普通生活，非常歡迎。”她回顧此前稱“行動受限，互相監視，存在這樣的憋悶感”。她表示，“去年的話感染幾百人也會引得一片嘩然。存在習慣這一情況的部分，因此將不放鬆警惕。” 等待客人的出租車司機鈴木勝則（80歲）說：“遠程辦公成為理所當然，也沒有了工作結束後去喝一杯的情況，一直以來持續營業額難見增加的日子。我相信街道將恢復活力，客人會增加。” 全國無任何地區處於宣言或重點措施之下的情況是4月4日以來的首次。配合全面解除，政府修改了防疫對策指針“基本應對方針”。允許對象地區的餐飲店延長營業時間和提供酒類。此外還上調了體育運動和音樂會等活動入場人數的上限。（完）