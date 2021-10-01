JR東海將在檢票口測試“刷臉”通行技術

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【共同社10月1日電】日本東海鐵路公司（JR東海）9月30日宣佈將啟動使用人臉識別技術的檢票口實證試驗。該公司將摸索無需車票和IC交通卡、在新幹線檢票口和與普通線路之間換乘口“刷臉”通行的技術可行性。 測試時間從11月12日至明年1月19日，對象為在品川和名古屋區域工作的約2000名員工。測試過程中，東海道新幹線的品川站和名古屋站各有1台檢票閘機將設攝像頭，讀取過閘旅客面部特徵並向服務器傳輸數據，與事先登記的員工數據進行核對。新幹線預約信息等則照舊通過IC交通卡判定。 檢票口會拍攝包括普通旅客在內的視頻，從中提取臉部圖像。考慮到個人隱私，普通旅客的視頻將在24小時以內刪除。 據稱，即便是戴著口罩的狀態，幾乎也能順利識別。目前正在探討，對於購買時需提交證明的學生折扣等優惠商品，今後能否也利用人臉識別在網上銷售。 圍繞鐵路檢票，JR東日本考慮引進無需在閘機刷IC交通卡即可通行的“非接觸式”閘機。大阪Metro公司也力爭到2024年度設置使用人臉識別技術的下一代閘機。 關於人臉識別功能，JR東日本此前撤回把對公司有過重大犯罪行為的刑滿釋放人員作為安防攝像頭監控對象的方針。JR東海表示：“此次試驗原則上基於提高服務的觀點實施。關於最尖端基礎將繼續加以調查。”（完）