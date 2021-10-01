日本學生團體等力促禁核條約成為眾院選舉論點

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【共同社10月1日電】追究日本國會議員在廢除核武器方面態度的項目“議員觀察”1日與致力於廢除核武器的學生團體“KNOW NUKES TOKYO”舉行在線記者會。記者會上提出，為了使對《禁止核武器條約》的立場成為下屆眾院選舉的爭論點，將敦促計劃參選者表明意見，並號召稱：“通過郵件等呼籲是任何人都能輕鬆做到的。為了使討論活躍起來，希望得到許多人的協助。” 日本輿論調查會6～7月的調查顯示，贊成參加條約的人佔71%。另一方面，據“議員觀察”調查，現職眾議院僅有27%表示贊同。學生團體的聯合代表高橋悠太（21歲）指出，“如果不對議員態度進行可視化，核問題的討論就不會開始”，並表示“‘即使花費時間也行，大家一起思考吧’，以這種姿態應對此事很重要”。 “議員觀察”的網站刊載了通過郵件和社交網站（SNS）等向計劃參選者發送的例文，呼籲加以利用。該項目的代表、非政府組織（NGO）“國際廢除核武器運動”（ICAN）的國際運營委員川崎哲（52歲）表示：“希望得到更多的回答以增加贊同人數，向（現職議員贊同人數較少的）執政黨施壓讓其表明立場。”（完）