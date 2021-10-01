莫德納疫苗混入異物系生產工廠部件接觸所致

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【共同社10月1日電】討論新冠疫苗不良反應的日本厚生勞動省專門小組會1日會議上接到報告稱，美國莫德納產疫苗中混入異物的原因是人為失誤，西班牙生產工廠給疫苗瓶加裝橡膠塞的機器上2個不鏽鋼部件沒有保持適當的間距，部件相互接觸導致不鏽鋼碎片混入。 承擔該疫苗在日流通業務的武田藥品工業的負責人報告了此事。由於異物中也有不鏽鋼以外的物質，將進一步詳細調查。 武田藥品工業還透露，接種回收對象批次疫苗的人疑似出現不良反應的報告，除3人死亡外，截至9月12日達到43起。與其他批次的報告數並無大異，多數已大幅好轉或康復。 圍繞成為回收對象的3個批次疫苗，有3名男性在接種後死亡。9月的小組會會議均認為“無法評估與接種之間的因果關係”。 關於英國阿斯利康產疫苗，有1名40多歲男性出現海外已有報告的伴隨著血小板減少的血栓症。據稱該男性住院，正處於康復過程中。這是日本國內首次報告出現阿斯利康產疫苗導致該症狀，與接種之間的因果關係被認為“無法評估”。（完）