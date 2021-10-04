日籍棒球手大谷表現出色 成MVP熱門人選

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【共同社西雅圖10月4日電】美國棒球大聯盟天使隊的日籍選手大谷翔平（27歲）3日在西雅圖T-Mobile Park客場對陣水手隊，以該賽結束了本賽季自己的最後一戰。本賽季是他在大聯盟打球的第4年，以投打雙修的“二刀流”獲得9場勝利，擊出46支本壘打，表現極其出色。 在作為擊球員出場的當天比賽中，大谷擊出了第46支本壘打，比在大聯盟中居首的佩雷斯（皇家隊）和格雷羅（藍鳥隊）少2支。雖然未能成為首個日籍本壘打王，但取得了排名第3的出色成績。該佳績出人意料，大谷被列為通常11月發佈的由記者投票選出的賽季最佳球員（MVP）最熱門人選。若當選，將是2001年水手隊鈴木一朗以來再次有日籍選手獲此殊榮。在賽前的在線記者會上，大谷滿意地表示：“能在更多比賽中上場就單純很快樂。這是很快樂的一年。” 本賽季從開幕起，大谷就本壘打眾多，前半期擊出33支，在大聯盟中獨佔鰲頭。雖然在參與本壘打競爭的7月全明星賽後，速度有所放緩，但他競爭到了最後階段，大幅刷新2004年洋基隊松井秀喜創下的日籍選手賽季最多紀錄（31支）。擊球得分也自2007年的松井以來再度達到100分大關。 作為投手，大谷2018年賽季後做了右肘手術，此次時隔2個賽季獲得勝利等，實現了完全復活。距離1918年貝比·魯斯創下的“兩位數勝利、兩位數本壘打”僅差1勝。 本賽季的大谷具體成績是：作為投手9勝2敗，防禦率3.18，奪三振156次；作為擊...