日本8縣基於條例禁止歧視未接種新冠疫苗者

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【共同社10月4日電】關於新冠疫苗，3日從共同社的問卷調查結果獲悉，石川、長野、高知等8個縣已基於條例禁止歧視未接種者。27個道府縣認為中央政府有必要進一步推進對策，提出了“希望更加具體地展示怎樣的行為屬於歧視”等要求。 中央政府9月公佈了“基本想法”，指出如果把接種作為入學和僱傭的條件等，就屬於歧視。但據厚生勞動省介紹，沒有明確禁止歧視未接種者的法律。 中央政府計劃今年秋天以後採取“疫苗和檢測均可”方針，若出示已接種2劑疫苗證明或者檢測陰性證明，即成為放寬行動限制的對象。有意見擔憂疫苗成為經濟復甦的支柱，未接種者將難以過上普通的社會生活。在此形勢下，被欠缺具體性的中央政府方針牽動，地方政府的防歧視對策也依然不完善，這一現狀顯現了出來。 共同社9月底以全國47個都道府縣為對象，就未接種疫苗者的防歧視對策從負責該事務的部門獲得了書面回答。 基於條例禁止歧視未接種者的8個縣為石川、長野、岐阜、三重、和歌山、鳥取、德島、高知。僅高知在條例中寫明瞭未接種者，另外7個縣說明稱，在禁止歧視未採取防疫對策者等的規定的對象中，就包含了未接種者，基於這一見解採取應對。8縣均未規定罰則。 高知7月起施行規定了新冠感染對策的條例。其中寫明禁止以“未接受預防接種”為由的歧視。該縣認為有必要明確“縣與縣民團結一致採取防歧視對策”的訊息。（完）